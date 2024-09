Derde nieuwe bestuurders dit jaar vrouw, maar wel vooral bij de grootste bedrijven

Het aantal vrouwen in bestuursposities van grote bedrijven is afgelopen jaar toegenomen. Bijna een derde van de nieuwe bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven was een vrouw. Een jaar eerder was dit nog maar 13 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index.

Die index houdt al 18 jaar de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 82 Nederlandse beursondernemingen bij. Volgens Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar en samensteller van de index, maken vooral bedrijven die in de AEX staan werk van genderdiversiteit: "In de AEX doen ze het gemiddeld veel beter. Daar is 25 procent van bestuurders al een vrouw. Zij worden er ook meer op aangesproken, want ze zijn veel zichtbaarder dan de kleine bedrijven die niemand kent. Veel mensen werken bij de AEX-bedrijven en die willen uitdragen dat ze modern zijn."

Tegenover die grote bedrijven, waar het aantal vrouwelijke bestuurders toeneemt, zijn er ook 57 ondernemingen met geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur. Bij die bedrijven werden wel 14 nieuwe mannelijke bestuurders aangenomen. Voor bestuursfuncties is er geen quotum voor een percentage mannen en vrouwen waar het bedrijf zich aan moet houden.

Helft commissaris vrouw

Sinds 2022 is het wel wettelijk verplicht voor beursbedrijven om minimaal een derde vrouw (en ook minimaal een derde man) in de raden van commissarissen te hebben. 73 van de 82 bedrijven voldoen daar nu aan. Het aantal vrouwelijke commissarissen is al langer bijna gelijk aan het aantal mannelijke commissarissen. In 2024 zijn er, met 53%, net iets meer mannelijke commissarissen dan vrouwen.

Bij de overige negen bedrijven gaat het om relatief kleine lokale beursondernemingen die gezamenlijk elf vrouwen moeten benoemen. Zij voldoen daar nu niet aan, maar zijn ook niet in overtreding, omdat ze het afgelopen jaar geen nieuwe commissarissen hebben benoemd.

Vrouw vervangt vrouw

Dat het verschil in genderdiversiteit tussen commissarissen en bestuurders zo groot is, ligt volgens Lückerath-Rovers niet alleen aan het quotum, maar ook aan het aanbod van mensen. "Bij commissarissen zoek je altijd van buiten, dat betekent dat de vijver waar je in zoekt vele malen groter is. Een bestuursfunctie is vaker een fulltime baan en vaak stromen nieuwe bestuurders door vanuit andere lagen in de organisatie. Als de rest van het bedrijf dan divers genoeg is, dan komt het wel goed."

Als er eenmaal diversiteit is in de bestuurslaag is dat volgens Lückerath-Rovers in veel gevallen blijvend. Zo lijkt een van de redenen van het hogere aantal nieuwe vrouwelijke bestuurders dat er ook best wat vrouwelijke bestuurders gestopt zijn afgelopen jaar: "Vrouwen die aftreden worden ook steeds meer vervangen door vrouwen. Eerst was het groepje vrouwelijke bestuurders zo klein, maar nu zie je bijvoorbeeld bij ABN AMRO dat er een vrouw aftreedt en er een nieuwe vrouw voor in de plaats komt."