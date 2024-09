Parijs vandaag: volop medaillekansen met De Groot, Bangma en 100 meter-sprintsters

Voor medailles kunnen we altijd rekenen op de rolstoeltennissters en dat is vandaag niet anders. Voor Diede de Groot is het alleen nog de vraag of het goud of zilver wordt. Haar finale in het enkelspel staat gepland voor 13.30 uur.

De Groot treft in de eindstrijd Yui Kamiji. De Japanse versloeg in de halve finale Aniek van Koot, die om 12.00 uur strijdt om een bronzen plak tegen de Chinese Wang Ziying.

De Groot en Van Koot werden in de finale van het dubbelspel verrassend geklopt. Na een slopende partij was het Japanse duo Yui Kamiji en Manami Tanaka te sterk. Ondanks die uitputtingsslag is De Groot, de nummer een van de wereldranglijst en 22-voudig grandslamwinnares, de torenhoge favoriet.