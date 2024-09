Ronaldo maakt zijn 900ste doelpunt bij Portugese zege en wil op naar de 1.000

De Braziliaanse legende Pelé, in december 2022 overleden, staat op 1.281 doelpunten in 1.363 wedstrijden, vriendschappelijke duels meegerekend. Daarmee is hij als recordhouder opgenomen in het Guiness Book of Records. "Alle goals die ik heb gemaakt, staan op video", stelde Ronaldo vast.

Door een eigen goal van Dalot kwam Kroatië terug in de wedstrijd, maar daar bleef het bij. Ronaldo kreeg een kwartier voor tijd een kans op zijn 901ste doelpunt, maar zijn vrije trap landde in de muur. Vlak voor tijd werd hij vervangen.

Schotland buigt ondanks comeback voor Polen

In dezelfde groep A1 van de Nations League won Polen door een late goal bij Schotland in Glasgow: 2-3. Bij rust leidde Polen door goals van Sebastian Szymanski en Robert Lewandowski (penalty), maar in de tweede helft kwam Schotland terug via de kersverse Napoli-spelers Billy Gilmour en Scott McTominay.