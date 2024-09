Door Nederland uitgeleverde Rwandees krijgt 20 jaar cel voor genocide

Rutunga vroeg in 2000 asiel aan in Nederland. Drie jaar later trok de immigratiedienst IND zijn verblijfsvergunning in na een waarschuwing van Buitenlandse Zaken. In de jaren daarna bleef Rutunga procederen om een verblijfsvergunning te krijgen.

In 2019 vaardigde Rwanda een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit en werd hij opgepakt door de Nederlandse politie. Rutunga vocht zijn uitlevering meerdere malen tevergeefs aan.

Er worden vaker Rwandezen opgepakt in Nederland die worden verdacht van genocide. Er zijn elf gevallen bekend, van wie een aantal aan Rwanda is uitgeleverd. Sommigen konden om hun dubbele nationaliteit niet worden overgedragen en zijn berecht in Nederland of door het Internationaal Rwandatribunaal.

Oneerlijke rechtsgang Rwanda

Juristen en mensenrechtenorganisaties hebben in het verleden herhaaldelijk gewaarschuwd voor een oneerlijke rechtsgang in Rwanda, waar processen vaak politiek gemotiveerd zouden zijn en aan verdachten bekentenissen worden ontlokt door hen te martelen.

De rechtbank in Den Haag zette twee jaar geleden ook een streep door een voorgenomen uitlevering omdat de rechter niet zeker wist of de verdachte een eerlijk proces zou krijgen in Rwanda.