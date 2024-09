1-2-3'tje Jong, Alkemade en Van Gansewinkel lonkt op paralympische 100 meter sprint

Een oranje podium op de paralympische 100 meter sprint voor vrouwen (T64) is niet ondenkbaar. Fleur Jong, Kimberley Alkemade en Marlène van Gansewinkel liepen donderdag in de series van het sprintnummer de drie snelste tijden en zijn geplaatst voor de finale van vrijdagavond.

Jong, die wereldrecordhouder is voor atleten in de T62-klasse, liep in Parijs een tijd van 12,48. Alkemade, die wereldrecordhouder is in de T64-klasse, liep 12,61. Van Gansewinkel hijgt haar in de nek met 12,68.

1-2-3?

Een Nederlands 1-2-3'tje? Jong, eerder deze Spelen al winnares van goud bij het verspringen, sluit het niet uit. "Dat zou ik prachtig vinden. Ik hoop er wel op. Aan ons de taak om scherp te blijven en niet iemand ertussen te laten komen."

En wie wint dan goud? Jong durft zichzelf niet te noemen. "Zó spannend. Ik verwacht dat het heel close gaat worden. We kunnen alle drie rond de 12,5 seconden lopen."