Richardson neemt revanche op Alfred, Visser naar finalewedstrijd Diamond League

Richardson klokte 10,84 seconden, Alfred 10,88. In olympisch Parijs had Alfred in een tijd van 10,72 gewonnen, Richardson volgde op 10,87.

In Parijs gold Richardson als de topfavoriete, maar ging Alfred er met het goud vandoor en bezorgde haar land daarmee de eerste olympische medaille ooit.

Visser naar finale Brussel

Nadine Visser is vijfde geworden op de 100 meter horden in de laatste reeks wedstrijden uit de Diamond League. Daarmee heeft de 29-jarige atlete zich geplaatst voor de Diamond League-finale in Brussel van volgende week.

Visser liep een tijd van 12,54, de Puerto-Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn werd eerste in 12,36.

Hordenspecialist Femke Bol was afwezig vanwege ziekte.