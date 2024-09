Richardson neemt revanche op Alfred, Laros klopt olympische medaillewinnaar

De 19-jarige Laros, zesde op de Spelen, kon uitstekend mee en passeerde vlak voor de finish de Brit Josh Kerr, die in Parijs nog zilver had gewonnen. Met een tijd van 3.31,23 was Laros twee seconden langzamer dan winnaar Nuguse.

Visser naar finale Brussel

Nadine Visser is vijfde geworden op de 100 meter horden in de laatste reeks wedstrijden uit de Diamond League. Daarmee heeft de 29-jarige atlete zich geplaatst voor de Diamond League-finale in Brussel van volgende week.