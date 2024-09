Jong Oranje behoudt perfecte score en kan EK-ticket nauwelijks ontgaan

Jong Oranje heeft ook zijn achtste wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. In Almere was de ploeg van bondscoach Michael Reiziger veel te sterk voor Noord-Macedonië: 5-0.

Daarmee kwam Jong Oranje op 24 punten uit acht wedstrijden in groep C. Maandag kan Nederland het ticket voor het EK van 2025 definitief veiligstellen met minimaal een punt in de thuiswedstrijd tegen nummer twee Georgië, dat vanavond met 3-0 won van Moldavië en op 16 punten uit zeven duels staat.

Vanaf de eerste minuut toonde Jong Oranje in Almere de energie en de concentratie die nodig was om Noord-Macedonië met een nederlaag naar huis te sturen. Binnen twee minuten was het raak.

Blunderende doelman

Million Manhoef, sinds begin dit jaar spelend voor het Engelse Stoke City, dook van rechts naar binnen, spits Noah Ohio speelde bal in één keer door naar Youri Regeer en de speler van FC Twente nam de bal perfect aan en rondde af met een diagonaal schot (1-0).