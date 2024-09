Rolstoeltennisser Vink vermorzelt dubbelmaatje Schröder in paralympische quad-finale

Niels Vink en Sam Schröder wonnen woensdag samen paralympisch goud in het quad-dubbelspel, maar 24 uur later kon maar één van hen naar huis met individueel goud. Het werd Vink, die zijn dubbelmaatje vermorzelde in de finale: 6-1, 6-0.

Het goud is de tweede individuele paralympische medaille voor Vink, die in 2021 in Tokio het brons veroverde. Voor Schröder werd het een pijnlijke avond. Drie jaar verloor hij in Japan ook al de paralympische quad-finale, toen van de Australiër Dylan Alcott. Het verdriet bij Schröder was groot.