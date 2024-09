Tafeltennisster Van Zon pakt in Parijs vierde paralympische titel op rij

Tafeltennisster Kelly van Zon heeft voor de vierde keer op rij de paralympische titel gewonnen. In Parijs was ze haar grote rivaal de Turkse Kubra Korkut de baas met 3-2. Makkelijk ging dat zeker niet, maar Van Zon kroont zich wederom tot paralympisch kampioen.

Korkut pakte binnen enkele minuten al een 5-0 voorsprong en wist de eerste game te winnen met 11-7. Van Zon raakte zichtbaar geïrriteerd door het spelverloop en had de grootste moeite terug te komen in de wedstrijd. In de tweede game won de Turkse zelfs met 11-3 van Van Zon.

De 36-jarige Van Zon herpakte zich in de derde game door met 11-8 te winnen. Er zat maar één ding op voor Van Zon, ook die vierde game moest ze naar zich toetrekken. Lange tijd ging het gelijk op en de Turkse wist twee gamepoints weg te werken. Toch wist de Nederlandse ook de vierde game te pakken waarna een vijfde en beslissende game volgde.

De drievoudig paralympisch kampioen zette de goede reeks door en pakte in de laatste game een voorsprong van 5-2. Op 10-4 had Van Zon maar liefst zes matchpoints om die paralympische titel te pakken. Korkut wist daar drie van weg te werken, maar toen was het toch raak.

"Vier keer, vier keer!", schreeuwde Van Zon het uit waarna er eindelijk een lach op haar gezicht verscheen.

Spektakel

Van Zon had zich voor de vierde opeenvolgde Spelen geplaatst voor de finale. In Londen in 2012 greep ze voor het eerst goud door de Russische Yulia Ovsyannikova met 3-1 te verslaan. In Rio de Janeiro in Brazilië stond ze eveneens tegen de Turkse Korkut. In die finale werd ze wereldberoemd door haar tegenstander met een knappe duikbal te verrassen.

In Tokio (2021) kwam ze Korkut al in de halve finales tegen en versloeg ze haar met 3-1. In de finale trof ze Russin Viktoria Safonova en was ze haar met 3-2 de baas. Het betekende haar derde opeenvolgende paralympische titel op rij.