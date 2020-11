AZ breekt met overtuigend spel de schwung van Heerenveen

AZ heeft zich, na een slechte wedstrijd in de Europa League afgelopen week, weten te revancheren tegen sc Heerenveen. De Alkmaarders waren met 3-0 te sterk.

Hoewel AZ sterker begon aan de wedstrijd, was de eerste grote kans voor de Friezen. Rodney Kongolo stuurde Mitchell van Bergen met een mooie steekpass de diepte in, maar de daaropvolgende voorzet bereikte topscorer Henk Veerman niet. Dat leidde tot de nodige frustratie bij de spits van Heerenveen.

Halverwege de eerste helft volgde de eerste grote kans voor AZ. Calvin Stengs probeerde het met een volley na een voorzet van Jesper Karlsson, maar Erwin Mulder bracht redding.

Kort daarna kwam de doelman van Heerenveen oog in oog te staan met Teun Koopmeiners, die na een handsbal van Jan Paul van Hecke mocht aanleggen vanaf de penaltystip. De aanvoerder van AZ, die zijn laatste twee strafschoppen in de eredivisie had gemist, schoot onberispelijk binnen.