IJzeren staaf doorboort auto op ringweg A10, man aangehouden

Een automobilist is vannacht met de schrik vrijgekomen na een ongeval op de ringweg A10 bij Amsterdam. Een ijzeren staaf doorboorde de voorruit van de auto, maar de bestuurder bleef ongedeerd. De politie heeft een man aangehouden.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur op het noordelijke deel van de snelweg, ter hoogte van Tuinpark Buikslotermeer. Volgens de politie werd de bestuurder "op enkele centimeters na niet geraakt".

Toen agenten ter plaatse kwamen zagen ze dat de snelweg bezaaid lag met puin. "Er lagen diverse houten balken, stukken boomstronk en metalen voorwerpen", zegt de politie.

Spoor van puin

Behalve de auto bleek ook een ander voertuig zwaar beschadigd te zijn geraakt, maar ook hier raakte niemand gewond. Een berger heeft de twee auto's afgevoerd, meldt AT5.

Agenten hebben het spoor van puin gevolgd en kwamen in de buurt uit bij een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden.

Wat er is gebeurd is niet duidelijk. De politie zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen en roept mensen die iets gehoord of gezien hebben op zich te melden. Ook mensen die vannacht op de A10 reden en dashcambeelden hebben, wordt gevraagd om beeldmateriaal met de politie te delen.