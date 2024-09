Ook politie bezorgd over stoppen 'bed-bad-brood-opvang'

Ook de politie is bezorgd over het stoppen met de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. PVV-minister Faber (Asiel) maakte gisteren bekend dat de opvang van deze groep via de 'bed-bad-brood-regeling' per 1 januari volgend jaar niet meer gefinancierd wordt.

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven worden uitgeprocedeerde vreemdelingen nu nog op sobere wijze opgevangen om te voorkomen dat ze op straat gaan zwerven en voor overlast zorgen.

"Dit kan zorgen voor meer onveiligheid, zowel voor deze groep als voor de samenleving", zegt de politie. "Onze ervaring leert dat als mensen geen hulpstructuren meer hebben om op terug te vallen, ze zeer kwetsbaar worden, dat geldt zeker ook voor ongedocumenteerden. Ze belanden mogelijk op straat en lopen een groter risico om in de criminaliteit of in een uitbuitingssituatie terecht te komen."

Eerder liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al weten dat het stoppen van de regeling zal "leiden tot overlast en ervaren onveiligheid door de inwoners van onze gemeenten".