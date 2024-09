YouTube laat tieners minder fitnessvideo's zien 'tegen slecht zelfbeeld'

Of er een causaal verband is tussen veel filmpjes kijken en het krijgen van eetstoornissen, is echter niet bewezen, zegt Evers. "Het kan ook zijn dat iemand die al niet lekker in zijn vel zit en ontevreden is over zijn of haar lichaam, veel video's gaat kijken."

Evers plaats kanttekeningen bij de stap van YouTube. "Jongeren kunnen zich online voordoen als 18-plus. En ze zitten naast YouTube ook op allerlei andere platforms. Ze vinden toch wel hun weg om te kijken wat ze willen kijken."

Fitnessvideo's hebben voor veel jongeren bovendien juist positieve effecten, zegt Evers. "We weten van het RIVM dat bijna twee op de drie volwassenen in 2040 overgewicht zal hebben zonder extra beleid. Dat zijn de jongeren van nu, dus je wil ze eigenlijk juist stimuleren tot meer beweging."

Snoep en huidproducten

Aanleiding voor de stap van Google is een grote wet die op dit moment in de maak is in het Verenigd Koninkrijk. De wet moet de online veiligheid bevorderen en dwingt techbedrijven onder meer om jonge gebruikers te beschermen tegen illegale en schadelijke content.

Zulke wetgeving juicht Evers toe. "Het is erg goed om kinderen te beschermen tegen bepaalde inhoud die bijvoorbeeld snoepen of nieuwe, slechte huidproducten promoten."