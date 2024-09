Berrade pakt Vuelta-ritzege in Baskenland, ultieme poging Kruijswijk strandt

De rit in het noorden van Spanje ging over 179,5 kilometer, van de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz naar Maeztu-Parque Natural de Izki. Een rit zoals we die kennen in het Baskenland: constant op en af, met pittige klimmetjes.

Een geschikte etappe voor de aanvallers, die deze Vuelta toch al niet mogen klagen. Vanuit de start probeerden veel renners in de ontsnapping te komen. In het chaotische eerste uur lag de gemiddelde snelheid tegen de vijftig kilometer per uur.

Grote groep

Na ruim 50 kilometer strijd hadden 40 renners zich losgemaakt van de rest van het peloton. Steven Kruiswijk (Visma), Tim Naberman (DSM) en Ide Schelling (Astana) zorgen voor de Nederlandse vertegenwoordiging.