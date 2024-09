Tram beschoten in Rotterdam, twee gewonden

In Rotterdam is vanmiddag een tram beschoten. Twee mensen raakten hierbij gewond. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet aangehouden. Ook een van de gewonden is ervandoor gegaan, meldt de politie.

Het schietincident gebeurde rond 13.15 uur op de Groene Hilledijk. Volgens de politie schoot toen een man op de tram, en raakten twee mensen in het voertuig gewond.

Een van de gewonden is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt Rijnmond. "Het andere slachtoffer is de tram uit gegaan en tot nu toe onvindbaar", zegt de politie. "Ook van de verdachte ontbreekt nog elk spoor."

De politie laat weten dat de zoektocht naar de man nog in volle gang is. Ook is het gebied afgezet voor onderzoek. Agenten hebben in de omgeving meerdere kogelhulzen gevonden. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.