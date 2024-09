Onderzoek naar 'dynamische' prijzen bij kaartverkoop Oasis-concerten

De Britse mededingingswaakhond CMA is een onderzoek gestart naar de kaartverkoop voor de reünieconcerten van Oasis volgend jaar. Er wordt met name gekeken naar hoe de zogenoemde dynamische prijsstelling is gebruikt. Daarbij wordt een kaartje duurder naarmate de vraag ernaar stijgt.

Veel fans klaagden achteraf dat ze vanwege dit systeem meer dan het dubbele voor een kaartje moesten betalen dan de oorspronkelijke prijs. Zo kostte een standaardticket omgerekend 421 euro, in plaats van de oorspronkelijke 175 euro. De toezichthouder nodigt fans uit om hun ervaringen over de aankoop, of poging daartoe, van de tickets te delen.

De CMA onderzoekt of de verkoop van kaartjes in strijd was met de regels voor consumentenbescherming en of platform Ticketmaster zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Ook wordt onderzocht of mensen duidelijk en tijdig informatie kregen over dynamic pricing.

Dynamische prijsstelling is niet automatisch onwettig, stelt CMA, maar het kan onder bepaalde omstandigheden wel een inbreuk vormen op de consumentenbescherming of het mededingingsrecht.

Extra concerten

Gisteren maakte Oasis bekend dat er extra concerten worden toegevoegd aan de 17 uitverkochte concerten van de reünietour. Op 27 en 28 september 2025 staat de Britpopband uit de jaren 90 nog twee keer in het Wembleystadion in Londen.

De kaartverkoop voor deze concerten gaat via een lotingssysteem. Britse fans die er in eerste instantie niet in slaagden bij de verkoop op Ticketmaster een kaartje te bemachtigen, komen als eerste in aanmerking voor een kaartje.

'Niet betrokken bij prijzen'

Oasis heeft voor het eerst gereageerd op de kritiek over de kaartverkoop. De band zegt niet actief betrokken te zijn geweest bij het vaststellen van de prijzen.

"We willen benadrukken dat Oasis alle beslissingen over kaartverkoop en prijzen volledig heeft overgelaten aan de promotors en het management", staat in het bericht. De band rond de broers Noel en Liam Gallagher voegt eraan toe dat ze niet wisten dat er een dynamische prijsstelling zou gelden.