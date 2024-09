Kabinet gaat door met wet tegen schijnzelfstandigheid, ondanks onrust zzp'ers

De Belastingdienst, die de wet van de minister van Sociale Zaken uitvoert, is al jaren bezig met het uitleggen van de wet. Het gaat daarbij om de criteria waaraan een werkende moet voldoen om de opdracht als zelfstandig ondernemer te mogen uitvoeren, en niet als werknemer in loondienst. Volgens de Belastingdienst is het mogelijk om de wet per 1 januari te gaan handhaven zonder dat er chaos ontstaat.

Vakbond FNV, die naast werknemers ook voor kleine zelfstandigen opkomt, zegt dat het tijd wordt dat de wet in praktijk gebracht gaat worden. De oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tussen mensen in loondienst en zzp'ers, en de ontduiking door werkgevers van arbeidsvoorwaarden en sociale premies duurt al veel te lang, vindt de vakcentrale.

Dat vindt ook Kamerlid Patijn van GL-PvdA. "In de zorg en het onderwijs komt juist de rust terug omdat werknemers nu betere afspraken maken over aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden." Zzp'ers met meer vrijheid en een hogere beloning voor hetzelfde werk als werknemers in vaste dienst zijn slecht voor de verhoudingen op de werkvloer.