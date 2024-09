Van de Zandschulp heeft weer plezier op de baan: 'Zege op Alcaraz was bevestiging'

Botic van de Zandschulp heeft het plezier in het tennis terug. "Die zege op Carlos Alcaraz is de bevestiging geweest dat ik deze zomer weer het goede gevoel heb kunnen vinden", kijkt de tennisser een kleine week later terug op die bijzondere overwinning in de tweede ronde van de US Open.

Stiekem had Van de Zandschulp nog in New York willen zijn. Zijn tegenstander Jack Draper, die hem na diens stuntzege op Alcaraz een ronde later versloeg, is inmiddels tot de halve finales van het grandslamtoernooi doorgedrongen.

"Toen ik terug in Nederland was, baalde ik toch wel flink van die nederlaag. Het schema lag open na mijn zege op Alcaraz. Als je goed speelt, wil je die lijn doortrekken. Draper speelde goed tegen mij, maar ik had tweeënhalve set wel genoeg kansen tegen hem. Maar mijn prestaties op de US Open hebben uiteindelijk wel veel zelfvertrouwen gegeven", aldus Van de Zandschulp.

Overwinning op zich

Het is voor Van de Zandschulp een overwinning op zich dat hij weer op deze manier over tennis kan praten na zijn veelbesproken twijfels over de voorzetting van zijn loopbaan.

Hervonden plezier en aanvallend tennissen blijken het belangrijkste medicijn te zijn geweest voor Van de Zandschulp. Hij spreekt in de zomer veelvuldig met een mental coach en al snel wordt duidelijk dat hij vooral veel wedstrijden moet blijven spelen om zijn motivatie terug te vinden.