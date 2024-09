Tientallen kinderen Australië naar ziekenhuis na mogelijk inslikken batterij

Ruim zestig jonge kinderen in de Australische deelstaat Queensland zijn preventief naar ziekenhuizen en artsen gebracht nadat een aantal knoopcelbatterijen werd aangetroffen bij een kinderdagverblijf.

Op het terrein van het kinderdagverblijf in de gemeente Sunshine Coast werd een deel van een oud stuk speelgoed aangetroffen met knoopcelbatterijen in de buurt. Om alle risico's uit te sluiten is van alle 64 kinderen die in de buurt waren een röntgenfoto gemaakt.

Medisch personeel meldt aan ABC News dat er vier batterijen in de buurt van het speelgoed zijn gevonden, maar dat het onduidelijk was of er een aantal ontbraken. Daarom zijn alle kinderen naar het ziekenhuis gebracht of naar andere plekken waar een röntgenfoto gemaakt kon worden.

Er zijn geen batterijen aangetroffen in de lichamen van de kinderen. Het speelgoed was waarschijnlijk door een van de kinderen gevonden en meegenomen naar het kinderdagverblijf.

Kindveilig verpakt

Drie jaar geleden was er ook een incident in Sunshine Coast bij een kinderdagverblijf. Toen slikte één kind een batterij in. Het kind moest geopereerd worden, maar overleefde het wel.

Het inslikken van de batterijen kan levensgevaarlijk zijn. In de meeste gevallen poepen kinderen de batterij na een paar dagen weer uit. Maar als de batterij in de slokdarm blijft zitten, lekt er een chemische stof uit die inbrandt. De batterij kan ook schade aanrichten omdat die geladen is. Bij doorslikken of als de batterij in een oor of neus wordt gestopt, moet zo snel mogelijk een röntgenfoto worden genomen.

Vanwege het gevaar voor kleine kinderen zijn nieuwe knoopcelbatterijen in de winkel zeer kindveilig verpakt. In de meeste gevallen kunnen ze alleen met een schaar uit de plastic verpakking geknipt worden. Het is onbekend hoeveel kinderen jaarlijks overlijden of gewond raken door de batterijen. Ook in Nederland moeten kinderen regelmatig naar het ziekenhuis vanwege het inslikken.