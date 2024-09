Oppermachtige Plat pakt derde goud in Parijs en kan op jacht naar nummer vier

Jetze Plat heeft op de Paralympische Spelen in Parijs zijn derde gouden medaille veroverd. Na zijn titels op de triatlon en de tijdrit won de paralympische legende nu het goud bij de wegwedstrijd (H4).

Plat had het lange tijd knap lastig met de Oostenrijker Thomas Fruehwirth, meerdere keren probeerde de Nederlander los te komen van de Oostenrijker.

Fruehwirth hield lang stand, maar in de laatste afdaling voor de allerlaatste klim moest de Oostenrijker toch lossen. Met de tanden op elkaar gaf Plat alles wat hij had in de laatste meters, om zo zijn derde gouden medaille te pakken.

Op jacht naar vier

Plat is allesbehalve klaar in Parijs. Voor het eerst doet de handbiker mee aan de marathon op de Spelen. Daar hoopt hij zijn vierde medaille, het liefst in dezelfde kleur als de andere drie, mee naar huis te nemen.

Op de slotdag van de Paralympische Spelen, 8 september, staat Plat aan de start van de marathon.

Dubbelslag Valize

Eerder op de dag prolongeerde handbiker Mitch Valize zijn titel op de weg in de H5-klasse. Het is voor Valize zijn tweede gouden medaille deze Paralympische Spelen. Woensdag was hij ook al de snelste in de tijdrit.