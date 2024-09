Einde seizoen Van Aert na harde val in Vuelta: geen EK en geen WK

"Hij verblijft in een ziekenhuis in België, waar hij intraveneuze antibiotica krijgt toegediend om de kans op een infectie zoveel mogelijk te verkleinen", aldus zijn wielerploeg.

Oude vorm

Van Aert toonde in de Vuelta weer zijn oude vorm. Hij pakte drie ritzeges, had de groene puntentrui stevig om de schouders en lag ook op koers om het bergklassement te winnen. En dat na een jaar vol tegenslag.

In het voorjaar kon er ook al een streep door een groot deel van het seizoen nadat hij meerdere botbreuken had opgelopen bij een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Hij miste onder andere de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Giro d'Italia.

EK en WK

Door de valpartij in de Vuelta zal Van Aert dus ook de EK en WK wielrennen later deze maand moeten laten schieten.

De EK wielrennen op de weg zijn van 11 tot en met 15 september in Belgisch Limburg. De WK wielrennen op de weg worden van 21 tot en met 29 september gehouden in het Zwitserse Zürich.