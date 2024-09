Zeven jaar cel voor 'onderwereldbankier' Thanas B.: 'Belangrijke en onmisbare rol'

De 53-jarige Griek Thanas B. is veroordeeld tot zeven jaar cel voor ondergronds bankieren met honderden miljoenen euro's. B. hield zich bezig met "ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit", aldus de rechtbank van Rotterdam. In acht maanden tijd waste de organisatie ruim 246 miljoen euro wit.

Volgens het Openbaar Ministerie runde B. "de grootste ondergrondse bank die ooit in Nederland is ontdekt". Zelf stelden B. en zijn advocaat altijd dat hij slechts een boodschapper was die berichten ontving en doorstuurde, en ontkende hij "een immense bankier van de onderwereld" te zijn geweest. Maar de rechter ziet dat anders: "Hij heeft een belangrijke en onmisbare rol gespeeld."

Met cryptocommunicatie heeft B. leiding gegeven aan een koeriersnetwerk in Nederland, dat voor bijna een kwart miljard euro aan contante bedragen voor criminelen heeft verplaatst. Dat speelde in de periode tussen juni 2020 en maart 2021. B. zou op zijn beurt weer opdracht hebben gekregen van twee personen, maar wie dat zijn is niet duidelijk geworden.

Het netwerk zou vanuit verschillende kantoren, of loodsen, in Nederland hebben gewerkt, onder meer in de regio's Den Haag en Amsterdam. Daar bevonden zich verborgen ruimtes, met geldtelmachines en grote hoeveelheden contant geld in grote boodschappentassen. B. werd op 31 mei vorig jaar op verzoek van Nederland in Athene aangehouden.

Essentieel in criminele circuit

Verschillende leden van het koeriersnetwerk werden dit jaar al veroordeeld. Een man die de geldkoeriers aanstuurde, kreeg bijna zeven jaar gevangenisstraf. De koeriers zelf kregen tussen de één en vier jaar cel.

In het criminele circuit zijn zulke ondergrondse bankiers essentieel. Een groot deel van de omzet uit de wereldwijde drugshandel verloopt via dit systeem.