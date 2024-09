Verdachte München was 18-jarige Oostenrijker, 'stond bekend als islamist'

De man die vanochtend politieagenten heeft beschoten in het centrum van München, en daarbij zelf werd gedood, was een 18-jarige Oostenrijker. Hij stond bij de veiligheidsdiensten bekend als islamist, melden weekblad Der Spiegel en de Oostenrijkse krant Der Standard.

De man zou ook al eens zijn aangeklaagd voor het verspreiden van IS-propaganda, maar tot een veroordeling kwam het toen niet.

Lokale autoriteiten melden dat het motief voor de beschieting nog wordt onderzocht. Ze vermoeden dat de aanval gericht was op het Israëlisch consulaat. Mogelijk had het iets te maken met de herdenking van het gijzelingsdrama op de Olympische Spelen in München in 1972, vandaag precies 52 jaar geleden.

De man was volgens verschillende Duitse media afkomstig uit de omgeving van Salzburg en was met de auto naar München gereden. De politie heeft gezegd dat er geen aanwijzingen dat er meer verdachten bij betrokken zijn.

Rond 09.00 uur begon hij met een geweer op enkele politieagenten te schieten voor het NS-Dokumentationszentrum, een museum over de geschiedenis van het nationaal-socialisme. Vlak daarachter ligt het Israëlisch consulaat dat extra werd beveiligd vanwege de herdenking van het gijzeldrama.

In het daarop volgende vuurgevecht met vijf agenten werd de man door de politie doodgeschoten.

De plek waar de schietpartij plaatsvond: