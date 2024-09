Kamer: minimumleeftijd fatbikes 14 jaar; minister houdt reserves

In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een fatbike. Ook zou er een helmplicht moeten komen. Regeringspartij PVV steunt een motie daarover van de coalitiepartners VVD en NSC en daarmee ligt een meerderheid in het verschiet.

De partijen maken zich zorgen over het grote aantal ongelukken met dit type elektrische fiets, die ook nog vaak is opgevoerd.

Bredere consequenties

Of het echt tot een minimumleeftijd en een verplichte helm komt, is nog niet zeker. Minister Madlener van Infrastructuur zei in de Kamer dat hij niet tegen maatregelen is, maar hij benadrukte ook dat dat bredere consequenties heeft, vooral omdat het volgens hem moeilijk is om juridisch onderscheid te maken tussen een fatbike en een gewone elektrische fiets.

In een reactie op de waarschijnlijke Kamermeerderheid blijft het ministerie van Infrastructuur erbij dat het maken van aparte regels voor fatbikes ingewikkeld is. Maar als de motie wordt aangenomen, gaat Madlener bestuderen of het toch kan.

Campagne tegen opvoeren

Vanochtend gaf Madlener in Rotterdam het startschot voor een campagne tegen het opvoeren van fatbikes en andere elektrische fietsen. Via sociale media, radiospots en posters worden jongeren en hun ouders gewezen op de regels en op de risico's van opvoeren.

Madlener herhaalde in Rotterdam dat hij extra maatregelen niet uitsluit, maar ook toen wees hij op het volgens hem ingewikkelde onderscheid tussen fatbikes en andere elektrische fietsen: "Het verschil is eigenlijk de dikte van de banden. We kunnen geen 'dikke-bandenpolitie' gaan invoeren. Dan zet je er wat dunnere banden op en dan ga je nog te hard."

Volgens de minister zijn de fatbikes zelf niet zozeer het probleem, maar het feit dat er te hard op wordt gereden.