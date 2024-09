Olifanten afschieten om honger, 'maar Namibië beschermt dieren juist goed'

Het was een opmerkelijk bericht vorige week: Namibië wil 723 wilde dieren doden en het vlees uitdelen onder de bevolking. Het land kampt met extreme droogte waardoor voor veel mensen honger dreigt.

Het afschieten van wilde dieren, waaronder 83 olifanten en 30 nijlpaarden, lijkt misschien een wrede actie. Maar dat de overheid het nodig vindt om dit te doen, is volgens experts mede een gevolg van succesvol dierenbeleid. Misschien wel té succesvol.

225.000 olifanten

"Het gaat goed met de olifantenpopulatie in zuidelijk Afrika", zegt Christiaan van der Hoeven, wildedierenexpert bij het Wereld Natuur Fonds (WNF). Een recente telling van het WNF in het Kavango-Zambezi-natuurgebied, dat zich uitstrekt over Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe, wees uit dat er ruim 225.000 olifanten leven. "De aantallen zijn de afgelopen 10 à 15 jaar stabiel gebleven of zelfs licht gestegen."

Natuurbescherming en anti-stroperijmaatregelen lijken hun vruchten af te werpen, zegt Van der Hoeven, die regelmatig in deze regio komt. "Als het leefgebied van een olifant goed beschermd is, zijn de andere dieren in die gebieden meestal ook goed beschermd."

Dat geldt ook voor Namibië specifiek, zegt July Junafuka, journalist bij de publieke omroep van dat land. "Het land gaat heel goed om met zijn wilde dieren. We hebben zelfs een rechtbank voor natuurmisdaden geopend."

Olifantenroutes geblokkeerd

Nadeel is wel: al die olifanten beginnen de bevolking steeds meer in de weg te lopen. Want ook de mensen in Namibië eten vooral wat het land ze te bieden heeft. Junafuka: "De meeste gezinnen voorzien in hun voedselbehoefte met wat ze zelf verbouwen."

Van der Hoeven: "Een olifant vindt die tomatenplantages heerlijk. De groentes die mensen verbouwen zijn veel sappiger, voedzamer en makkelijker te krijgen dan die dorre bomen. Eerder was er altijd wel een plek waar olifanten heen konden gaan voor rust, water en voedsel. Maar door het bouwen van wegen, huizen en hekwerken zijn heel veel migratieroutes die olifanten gebruikten om daar te komen, geblokkeerd."