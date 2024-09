Macron benoemt Brexit-onderhandelaar Barnier tot premier van Frankrijk

President Macron heeft voormalig EU-commissaris Michel Barnier benoemd tot premier van Frankrijk. Barnier is onder meer bekend omdat hij jarenlang onderhandelaar voor de Europese Unie was bij de Brexit-gesprekken met het Verenigd Koninkrijk.

Hij krijgt de opdracht om een nieuwe regering te vormen, waarmee een einde moet komen aan een politieke patstelling die na de verkiezingen was ontstaan. Het linkse blok Nouveau Front Populaire (NFP) won verrassend de verkiezingen, maar had te weinig zetels voor een absolute meerderheid in het parlement. Daarom stelde Macron dat "niemand de verkiezingen had gewonnen".

Ondertussen was er ook binnen het linkse blok onenigheid. Zij schoven in eerste instantie allen hun eigen premierskandidaat naar voren, maar kwamen uiteindelijk met een naam: de onbekende ambtenaar Lucie Castets. Omdat de instemming van Macron nodig was, was toen al uiterst twijfelachtig dat zij premier zou worden.

Het is nu aan Barnier om een regering te vormen. Macron wil graag een centrumcoalitie, maar wie er meedoen en of die partijen wel een absolute meerderheid hebben, moet nog blijken.