Opnieuw meer spaargeld in het buitenland, maar nog altijd een schijntje

Nederlanders hebben opnieuw flink meer spaargeld naar het buitenland gebracht. Eind juni stond ongeveer 15 miljard euro aan spaargeld van Nederlandse huishoudens bij banken in een ander land in de Europese Unie, zo blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Eind september was dit nog 10,5 miljard euro.

Duitsland blijft traditioneel het favoriete land van Nederlanders die op zoek naar een hogere spaarrente hun geld over de grens verhuizen. Wel heeft Italië een inhaalslag gemaakt: met 2,6 miljard euro stond er eind juni net zo veel Nederlands spaargeld bij Italiaanse als bij Duitse banken. Ook Belgische banken groeien aan populariteit. Het Nederlandse spaargeld bij banken in Estland neemt langzaam iets af.

Vergeleken met de totale hoeveelheid spaargeld van Nederlandse huishoudens bij Nederlandse banken blijft het geld in het buitenland nog altijd een schijntje. Het is 2,4 procent van de ruim 597 miljard euro die eind juni bij Nederlandse banken stond.

Concurrentie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelde in mei dat Nederlandse banken hun klanten relatief lage spaarrentes bieden, omdat zij onderling te weinig concurreren. Steeds meer buitenlandse banken die op zoek zijn naar geld om leningen te kunnen verstrekken, proberen met hogere rentes spaargeld uit onder meer Nederland te lokken.