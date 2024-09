Defensienota: leger redt het niet met alleen beroepsmilitairen en reservisten

Nu er de komende jaren miljarden worden geïnvesteerd in de krijgsmacht, moet Defensie ook op zoek naar veel meer personeel. Al is het maar om al die nieuwe tanks, vliegtuigen en wapensystemen te bedienen. En als het tot een serieus conflict komt, zullen we grote aantallen troepen moeten leveren aan de NAVO, staat in de Defensienota, die is gepresenteerd in Amersfoort.

En dan gaan we het niet redden met alleen de beroepsmilitairen en reservisten die we nu hebben, is de boodschap van minister Brekelmans en staatssecretaris Tuinman, die de nota hebben geschreven. De oude dienstplicht keert "niet direct" terug, maar er wordt wel gezocht naar "een dienmodel dat voorziet in maatregelen met een (gradueel) meer verplichtend karakter".

Hoe dat er dan precies gaat uitzien, moet nog worden uitgewerkt, maar het moet uiteindelijk leiden tot een krijgsmacht die voldoende personeel heeft om snel op te kunnen schalen als de nood aan de man is en weer snel kan afschalen als een conflict voorbij is.