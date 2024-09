Beelden van carnaval voor en na de oorlog duiken op in Venlo

De beelden zijn vanaf dezelfde plek in het centrum van de stad geschoten door dezelfde persoon. "Daardoor krijg je een heel mooi tijdsbeeld. Het is bijvoorbeeld leuk om te zien dat voor de oorlog iedereen nog een hoed droeg, maar in 1947 bijna niemand meer", zegt Linders.

Hoewel de oorlog in 1945 eindigde, werd er in 1946 nog geen carnaval gevierd. De autoriteiten vonden dat ongepast en herstel van de economie en de openbare orde hadden prioriteit. Toch werd er op sommige plekken wel in kleinere vorm carnaval gevierd. Vanaf 1947 vond vastelaovend weer officieel plaats.

De beelden zijn volgens het museum van uitzonderlijk hoge kwaliteit. "Het was in die tijd echt niet zo eenvoudig om goede filmbeelden te maken. En er is een statief gebruikt, dat was in die tijd ook niet vanzelfsprekend", legt Linders uit.

De film wordt vanaf 15 september vertoond in het Jocus Museum, schrijft L1 Nieuws.