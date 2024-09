Vanavond op tv: Nieuwe tanks en straaljagers • Fitfluencers op sociale media • Pleegouders Vlaardingen voor de rechter

'Poging tot doodslag op pleegkind'

In Rotterdam begint de rechtszaak tegen de pleegouders van een 10-jarig meisje uit Vlaardingen dat in mei in het ziekenhuis terechtkwam na een zware mishandeling. De pleegouders staan terecht voor poging tot doodslag op het meisje, dat volgens het OM waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk is van intensieve zorg. We bespreken de impact van de zaak met hoogleraar Jeugdrecht Mariëlle Bruning.