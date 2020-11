Medvedev grijpt de titel in Parijs, maar Zverev eist alle aandacht op

Daniil Medvedev heeft in Parijs voor de derde keer een masterstoernooi gewonnen. De Russische US Open-finalist van 2019 won in de finale met 5-7, 6-4, 6-1 van de Duitser Alexander Zverev, de US Open-finalist van dit jaar.

Zverev won onlangs twee ATP-titels in Keulen (vanwege de coronapandemie werden er twee toernooien op rij gespeeld in de Duitse stad), maar kwam de afgelopen dagen vooral negatief in het nieuws.

Beschuldigde Zverev zegt dat alles goed met hem gaat

Twee ex-vriendinnen van Zverev kwamen met belastende verklaringen naar buiten. "Mensen proberen me kapot te maken, maar alles gaat goed met me", zei de Duitser na de finale.

De ene vriendin maakte in boulevardkrant Bild bekend dat ze in verwachting is maar dat Zverev het kind niet wil erkennen en de ander beschuldigde hem op Instagram van mishandeling. Dat laatste ontkende Zverev op zijn eigen social media.