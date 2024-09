Tientallen deelnemers Friese drekrace blijken ziek door norovirus

Zo'n tientallen deelnemers van de drekrace in het Friese Heeg zijn ziek geworden als gevolg van het norovirus. Dat meldt de GGD na onderzoek. Tussen de vijftig tot honderd deelnemers werden ziek.

De gezondheidsorganisatie heeft monsters afgenomen bij verschillende zieke deelnemers. Zij deden afgelopen zondag mee aan een hindernisparcours door onder meer dreksloten. Het evenement werd voor de 9e keer gehouden als onderdeel van het dorpsfeest in Heeg.

De bron van het virus in nog onbekend en wordt nog verder onderzocht. Het norovirus is zeer besmettelijk en kan onder andere via de handen worden doorgegeven.

Crisisberaad

Bij een ontsteking van het maagdarmkanaal kunnen mensen onder meer last krijgen van overgeven, diarree en misselijkheid. In Nederland zijn er ieder jaar ongeveer een half miljoen gevallen van het norovirus. De ontlasting kan tot wel drie weken besmettelijk blijven, aldus het RIVM.

Volgens de Leeuwarder Courant werd een van de zieke deelnemers afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. De organisatie heeft crisisberaad gehouden nadat duidelijk werd dat meerdere deelnemers klachten hadden na de drekrace. Volgens hen gaat het met een deel van de zieken al een stuk beter.

De organisatie kan nog niet zeggen of de race volgend jaar doorgaat. "Veiligheid staat bij ons altijd voorop", aldus een woordvoerder tegen Omrop Fryslân.