Nederlandse tiener verdacht van deelname extreemrechtse terreurgroep The Base

Drie Nederlandse mannen met extreemrechtse connecties zitten vast omdat ze worden verdacht van opruiing tot terrorisme, meldt het Openbaar Ministerie. Een van hen, een 16-jarige jongen, wordt ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

Het gaat om The Base, een rechts-extremistische paramilitaire organisatie met een internationale aanhang. Vanaf begin dit jaar staat The Base op de nationale sanctielijst terrorisme. Sinds afgelopen juli wordt de beweging in heel de Europese Unie aangeduid als terroristische organisatie.

De verdachten van 16, 19 en 26 jaar oud werden op 20 augustus aangehouden in de gemeenten Bergeijk, Hengelo en Veenendaal. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze in chatgroepen mensen geprobeerd aan te zetten tot het plegen van terroristische misdrijven. De zaak van de minderjarige verdachte wordt behandeld volgens het jeugdstrafrecht.

Rassenoorlog

Het OM vermoedt dat ze aanhanger zijn van het 'accelerationistische gedachtengoed'. Dat is een stroming binnen het rechts-extremisme waarbij het creëren van maatschappelijke chaos wordt nagestreefd om zo een rassenoorlog te ontketenen. Het zaaien van verdeeldheid door middel van nepnieuws, maar ook het plegen van aanslagen behoren tot de strategieën. Het eindstreven is een witte etnostaat waarbij het staatsburgerschap beperkt is tot witte mensen.

The Base is in 2018 opgericht door de in Rusland wonende Amerikaan Rinaldo Nazzaro. De groep is vooral in de VS actief, maar wist dankzij internet ook buiten de VS aanhang te werven, onder meer in Nederland. De groep is decentraal georganiseerd en heeft dus geen absolute leider.

Twee Nederlanders veroordeeld

Nieuwsuur liet in 2021 zien hoe leden van The Base en van een gelijksoortige organisatie zich voorbereiden op een gewelddadige strijd. In chatgroepen werd over aanslag op Nederlandse politici gesproken en grote rechtsextremistische terreuraanslagen, zoals die in Christchurch in Nieuw-Zeeland in 2019, werden geprezen.

Nieuwsuur keek in 2021 mee met gesprekken in neonazistische chatgroepen: