Belangenorganisaties eisen oplossing na uitkeringsfout door UWV

Belangenorganisaties willen oplossingen zien voor fouten die het UWV heeft gemaakt met uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Gisteren werd bekend dat mogelijk tienduizenden WIA-uitkeringsgerechtigden een te hoge of lage uitkering hebben gekregen, door foute berekeningen van de uitkeringsinstantie. Zowel de Landelijke Cliëntenraad (LCR) als vakbond FNV maken zich grote zorgen.

De LCR gaat volgende week met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over de "onzorgvuldige beoordelingen en berekeningen" van het UWV. De organisatie gaat vaker in gesprek met het ministerie, maar wil nu aankaarten dat er echt iets moet veranderen.

"De verkeerde berekeningen van UWV als het om WIA-uitkeringen gaat, laten opnieuw zien dat de wet- en regelgeving rondom arbeidsongeschiktheid erg ingewikkeld is. Burgers zijn hiervan de dupe geworden en dat kan nooit de bedoeling zijn", aldus LCR-voorzitter Fatma Koser Kaya.

'Totale ramp'

Vakbond FNV vicevoorzitter Kitty Jong sluit zich daarbij aan en vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat "het een totale ramp is." De gevolgen zijn wat mij betreft vergelijkbaar met het toeslagenschandaal", zegt Jong. "Ik zou bijna zeggen UWV: je had maar één taak en die heb je verprutst."

Ook FNV vindt dat het tijd is om nu echt het stelsel aan te pakken. "We hebben het niet over mensen die in een hangmat in Bali dit nieuws hebben gekregen. We hebben het over mensen die iets te veel geld hebben gekregen en daar echt niet daar gigantisch van geprofiteerd hebben. Voor hen is dit een mokerslag."