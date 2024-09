Baas hopt erop los: aanvaller, verdediger, Ajax-aanvoerder en nu Jong Oranje

Soms is de logica in een voetbalcarrière ver te zoeken. Vraag het Youri Baas. Dit seizoen basisspeler bij Ajax, vorig jaar een enkele keer nog wisselspeler bij NEC. In Amsterdam steevast in het centrum van de verdediging, vorig jaar tegen wil en dank op de positie van linksbuiten.

Het enige constante lijkt zijn plek bij Jong Oranje. Daarmee hoopt de 21-jarige voetballer zich deze week te plaatsen voor het EK van volgend jaar.

Afgelopen seizoen was het bij NEC een rollercoaster voor de verdediger. "Naast dat ik niet op mijn favoriete positie speelde, raakte ik geblesseerd. Dat doet wel wat met je als mens. Met steun van vrienden, familie en mijn zaakwaarnemer ben ik daar goed doorheen gekomen. Zij benadrukken bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om goed te blijven eten. Het was niet zo dat ik iedere dag kapsalons zat te eten, maar zulke kleinigheden schieten er dan weleens bij in."

Aanvoerdersband

Met een rugzak vol ervaringen keerde hij terug bij Ajax, waar een pijlsnelle ontwikkeling volgde. Trainer Francesco Farioli stak zijn lof over de verdediger niet onder stoelen of banken en schoof tijdens de voorbereiding zelfs de aanvoerdersband om zijn arm in de oefenwedstrijd tegen Al Wasl. Opmerkelijk, gezien de maanden die daaraan vooraf waren gegaan.