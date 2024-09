Grote politieactie in centrum München, schoten gelost bij Israëlisch consulaat

In de buurt van het Israëlische consulaat-generaal in München zijn vanochtend meerdere schoten gelost, melden Duitse media. Op X meldt de politie dat er is geschoten op een verdacht persoon in de buurt van de Karolinenplatz. Die persoon, die volgens de politie een vuurwapen bij zich leek te dragen, zou daarbij zijn geraakt.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen aanwijzingen dat er meer verdachten bij betrokken zijn. De politie is ter plaatse met een speciale eenheid en sluipschutters. Er is ook een helikopter ingezet.

De politieactie vond plaats bij de Karolinenplatz en de Briennerstraße, waaraan ook het NS-Dokumentationszentrum is gevestigd, een museum over de geschiedenis en van het nationaalsocialisme. Het Israëlische consulaat ligt daar vlakbij.

De Süddeutsche Zeitung zegt informatie te hebben dat "een onbekend persoon" twee schoten heeft gelost op het museum. De politie heeft dat niet bevestigd.

Een journalist publiceerde een korte video op X waarin schoten te horen zijn: