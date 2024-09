Grote politieactie in centrum München, neergeschoten verdachte overleden

De politieactie vond plaats bij de Karolinenplatz en de Briennerstraße, waaraan het NS-Dokumentationszentrum is gevestigd. In het daarachter gelegen Israëlisch consulaat was vanochtend bijna niemand aanwezig. Het personeel heeft een vrije dag vanwege de herdenking van het gijzeldrama in München, vandaag precies 52 jaar geleden. Op de Olympische Spelen in München werd toen het Israëlische team aangevallen door een Palestijnse terreurbeweging.

Of er een verband is met wat er vanochtend is gebeurd, is niet duidelijk. De politie kan niets zeggen over het motief van de verdachte.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat er geen medewerkers van het consulaat gewond zijn geraakt.