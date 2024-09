Belgisch veroordeelde vrij: Justitiedossier onleesbaar na opslag in vochtige ruimte

In België komt een voor een dubbele moordpoging veroordeelde man vrij omdat het bewijsmateriaal na opslag in een vochtige ruimte onleesbaar is geworden. Het hof van assisen in Mons (Bergen) heeft de zaak niet-ontvankelijk verklaard omdat een eerlijk proces niet meer mogelijk was, melden Belgische media.

Nicolas T. werd in 2005 bij verstek tot 25 jaar cel veroordeeld voor poging tot moord op twee autoverkopers. De man bleef jarenlang spoorloos en kwam uiteindelijk op de Belgische mostwantedlijst terecht. In 2022 kon de Belgische politie hem samen met de Griekse autoriteiten opsporen in Griekenland, waarna hij werd uitgeleverd aan België.

T. tekende echter meteen verzet aan tegen de veroordeling van 17 jaar geleden. Een beroepskamer vernietigde het vonnis en het parket moest de zaak opnieuw voor de rechter brengen. Ondertussen werd T. onder voorwaarden vrijgelaten.

'Schrijnende toestand'

Op 25 juni begon de eerste hoorzitting van het nieuwe proces, en daar hield het ook meteen op. Het Belgische OM vroeg zelf om de zaak niet-ontvankelijk te verklaren, om verschillende redenen. Enkele rechercheurs waren inmiddels overleden, getuigen konden niet gevonden worden, maar opvallender was dat het hof van assisen vaststelde dat het bewijsmateriaal uit het dossier onbruikbaar is geworden.

Het hof van assisen in Bergen constateerde dat het materiaal zich in een "schrijnende toestand" bevond omdat het dossier jarenlang in een vochtige ruimte bewaard was. Belangrijke elementen zijn daardoor onleesbaar of ontoegankelijk geworden. Het hof kan daardoor niet nagaan of sommige elementen uit het vorige proces wel of niet meer bruikbaar zijn.

'Rechtsstaat onwaardig'

Het spreekt van een situatie "die de rechtsstaat onwaardig is". In een persbericht wijst het rechtscollege erop dat het OM nog wel zijn uiterste best heeft gedaan om het dossier "alsnog inkijkbaar" te maken. "Maar er is geen garantie dat het materiaal volledig is. Het hof kon niet anders dan de hele zaak onontvankelijk te verklaren."

De Belgische minister van Justitie, Paul Van Tigchelt, deelt de bezorgdheid van het hof. Hij wijst erop dat Justitie bezig is oude dossiers te digitaliseren. In de overgangsperiode kan het wel nog voorkomen dat oude dossiers niet meer bruikbaar zijn als ze niet goed zijn bewaard, erkent hij. "Maar als we de digitalisering verder zetten, moet dat binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren."