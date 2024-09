Mishandeld pleegmeisje Vlaardingen heeft mogelijk levenslang intensieve zorg nodig

Het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat in mei in het ziekenhuis terechtkwam, is waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg. Dat heeft de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Rotterdam bekendgemaakt op basis van informatie van haar voogd.

Het meisje is bij bewustzijn, zei de officier, maar "dat klinkt veel positiever dan het is. Ze kan niet zelfstandig zitten, lopen, staan, en communiceren. En ze is waarschijnlijk de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg."

In Rotterdam begon vandaag de rechtszaak tegen de pleegouders van een 10-jarig meisje. Zij kwam in mei in het ziekenhuis terecht na zware mishandeling. Het meisje werd in de nacht van 20 op 21 mei 2024 met een of meer botbreuken en hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Kooi

Volgens justitie werd ze door haar pleegouders in een soort kooi gestopt, waarbij het leek of er stroomdraden aan waren bevestigd.

Daarnaast werd ze zo zwaar mishandeld dat ze daar zwaar letsel aan overhield. Ook zou het stel het kind hebben verwaarloosd, onder meer door haar geen medische verzorging te laten krijgen.

De pleegouders Daisy W. en John van den B. zijn vandaag niet aanwezig in de zittingszaal in Rotterdam.