Oefenwedstrijd NAC tegen Schalke mondt uit in massale vechtpartij supporters

Na een oefenwedstrijd in Gelsenkirchen is gisteravond een massale vechtpartij uitgebroken tussen honderden fans van het Duitse FC Schalke 04 en NAC Breda. De Duitse politie meldt dat het met een massale inzet tusenbeide moest komen om de orde te herstellen.

Geschat wordt dat bij de rellen 200 Schalke-supporters en 100 fans uit Breda betrokken waren. Bij het begin van de wedstrijd staken fans uit Breda al vuurwerk af in het Parkstadion van de Duitse club, die uitkomt in het tweede niveau van het Duitse profvoetbal. Persbureau DPA meldt dat er tijdens de rust over en weer spreekkoren te horen waren tussen de fankampen.

Hoeveel mensen er bij de rellen gewond zijn geraakt, is niet duidelijk. De relschoppers vertrokken toen de politie ter plaatse kwam, meldt DPA. Het incident wordt verder onderzocht.