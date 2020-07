Wekdienst 2/7: Strafeis zaak Orlando Boldewijn • Steeds meer gemeenten in geldproblemen

Vooral in het noorden ontstaan enkele pittige buien. In het zuiden is het minder nat en ook wat zonniger. Het wordt 18 tot 21 graden en er staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind. Het wisselvallige zomerweer houdt na vandaag aan.

Goedemorgen! Gemeentebestuurders vragen in Den Haag aandacht voor de financiële problemen van gemeentes en de strafeis voor de verdachte van betrokkenheid bij de dood van de Orlando Boldewijn wordt bekendgemaakt.

Wat heb je gemist?

Er komen geen excuses voor het slavernijverleden van Nederland. Wel komt er een herdenkingsjaar in 2023. Dan is het 150 jaar geleden dat de Nederlandse slavernij is afgeschaft. Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hadden daarvoor gepleit.

Volgens premier Rutte werkt een spijtbetuiging polariserend, en ook in de Tweede Kamer was er geen meerderheid voor te vinden.

"Het is geen raar verzoek. Maar de vraag is of je mensen die vandaag leven verantwoordelijk kunt houden voor het verleden. Dat kunnen anderen weer als pijnlijk ervaren", aldus Rutte.

Ander nieuws uit de nacht:

Politie Los Angeles moet 150 miljoen dollar inleveren: dat geld gaat naar projecten voor minderheden. Het aantal agenten wordt de komende jaren teruggeschroefd.

Onderduikkinderen WO II vragen regering vluchtelingenkinderen op te nemen: in een open brief aan de Tweede Kamer dringen ze erop aan dat Nederland kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen opneemt.

Bloedbad in afkickcentrum in Mexico: 24 mensen werden gedood bij de aanval. Het is de tweede aanval op een afkickkliniek deze maand in de stad Irapuato, waar drugskartels strijden om de macht.

Export van bloemen en planten herstelt weer: na de harde klap door de coronacrisis, waardoor in maart de export met ruim 30 procent daalde, zijn mei en naar verwachting ook juni topmaanden voor de sierteeltsector.

En dan nog even dit:

Rijkswaterstaat heeft het in Staphorst aan de stok met twee verliefde ooievaars. Het stel bouwt nesten boven de A28 en boven het spoor. Stuk voor stuk plekken waar ze niet welkom zijn. Dus worden de nesten iedere keer weggehaald. Maar de ooievaars bouwen gewoon steeds weer een nieuw nest, meldt RTV Oost. Het koppel drijft Rijkswaterstaat ermee tot wanhoop.