Pegula rekent voor eigen publiek af met Swiatek en staat in halve finale US Open

Jessica Pegula heeft zich voor het eerst voor de halve finales van een grandslamtoernooi geplaatst. Ze bereikte die mijlpaal voor eigen publiek op de US Open, waar ze Iga Swiatek vrij gemakkelijk aan de kant zette: 6-2, 6-4.

Beide speelsters hadden in New York nog geen set afgestaan en in haar laatste drie partijen had Swiatek zelfs geen breekpunt tegen gekregen. Ditmaal liet haar opslag het flink afweten en Pegula brak de mondiale nummer één vier keer.

De 30-jarige Amerikaanse is in grootse vorm. Ze won veertien van haar laatste vijftien partijen, allemaal op hardcourt, en pakte de titel in Toronto. Ze verloor alleen van Aryna Sabalenka.

Pegula treft nu Karolina Muchova, die net als afgelopen jaar de halve finales haalde. De Tsjechische won eerder gisteravond met 6-1, 6-4 van Beatriz Haddad Maia.