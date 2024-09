Wekdienst 5/9: Presentatie van Defensienota • Pleegouders Vlaardingen voor de rechter

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Minister Brekelmans en staatssecretaris Tuinman van Defensie maken bekend waaraan de krijgsmacht de komende jaren 2,4 miljard euro gaat uitgeven. Er is al uitgelekt dat de Nederlandse krijgsmacht weer een tankbataljon krijgt, nadat de laatste tanks dertien jaar geleden waren wegbezuinigd. Ook worden extra F-35-straaljagers, gevechtshelikopters en fregatten aangekocht.

In Rotterdam begint de rechtszaak tegen de pleegouders van een 10-jarig meisje uit Vlaardingen dat in mei in het ziekenhuis terechtkwam na een zware mishandeling. De pleegouders staan terecht voor poging tot doodslag.

In de Amerikaanse staat Californië begint een rechtszaak tegen Hunter Biden, de zoon van president Joe Biden. Hij is aangeklaagd voor belastingontwijking en kan daar 22 jaar celstraf voor krijgen. Eerder werd hij al eens schuldig bevonden aan illegaal wapenbezit.

En het 80-jarige bestaan van de Benelux Unie wordt gevierd: Nederland, België en Luxemburg werken op veel terreinen intensief samen.

Wat heb je gemist?

Rusland maakt met oude machines van het Nederlandse bedrijf ASML microchips, blijkt uit onderzoek van Trouw. Via tussenhandelaren in China worden reserveonderdelen geleverd om de machines draaiende te houden, meldt de krant. Het is niet duidelijk om hoeveel machines het gaat.

ASML laat weten zich aan de opgelegde sancties te houden en al jaren niets meer naar Rusland te verschepen. Microchips zijn essentieel voor de Russische oorlogsindustrie.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben met grote moeite de halve finales van de Paralympische Spelen in Parijs bereikt. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden won in de kwartfinales met 61-43 van Spanje.

Nederland, dat regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen is, geldt als absolute favoriet, maar had verrassend veel moeite met Spanje: