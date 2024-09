Zirkzee klaar om vacature Depay bij Oranje op te vullen: 'Wil ik heel graag'

Of het ontbreken van Memphis Depay zorgt voor een ander gevoel bij de spitsen van het Nederlands elftal die er wél zijn? Joshua Zirkzee van Manchester United moet lang nadenken over zijn antwoord. "Uiteindelijk misschien wel. Ik weet niet", zegt hij, gevolgd door een ondeugende lach.

Zirkzee meldt zich, onder veel interesse van de Nederlandse pers, aan de rand van het trainingsveld in Zeist. De kans is groot dat de aanvaller, die nog nooit in de eredivisie heeft gespeeld, in ieder geval in een van de komende Nations League-duels de spits van Oranje is.

Na het niet oproepen van de nog altijd clubloze Depay is die positie vacant. Van het trio kanshebbers - Wout Weghorst, Brian Brobbey en Zirkzee - heeft Weghorst veruit de minste minuten in de benen. Volgens bondscoach Ronald Koeman kan de kersvers Ajacied nog geen hele wedstrijd spelen.

Zirkzee, sinds de zomer onderdeel van het United van Erik ten Hag, kan dat wel en is naar eigen zeggen klaar voor een basisplaats in Oranje. "Dat wil ik heel graag. Maar ik denk dat iedereen dat heel graag moet willen."