Essent nieuwe hoofdsponsor schaatsteam Jumbo: 'Belangrijk voor hele schaatssport'

Of Team Essent nog andere schaatsers wil vastleggen voor komend seizoen? "Nee, dit is het team waarmee we het gaan doen", reageert Orie resoluut. Ook een mogelijke terugkeer van Leerdam bij de ploeg, die eind vorig seizoen besloot individueel verder te gaan, is uitgesloten.

Nieuwe seizoen

Het nieuwe schaatsseizoen laat nog even op zich wachten: op 8 november zijn in Heerenveen kwalificatiewedstrijden voor de wereldbekers. Van 22 tot en met 24 november staan vervolgens de eerste wereldbekerwedstrijden in het Japanse Nagano op het programma.