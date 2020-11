Roglic heeft op slotdag niets te duchten en brengt rode trui naar Madrid

Een maand nadat hij op dramatische wijze de eindzege in de Tour de France had verspeeld, heeft Primoz Roglic zijn wielerjaar toch weten te omlijsten met een overwinning in een grote ronde. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma bereikte zondag in de rode leiderstrui Madrid en schreef daarmee voor het tweede opeenvolgende jaar de Vuelta a España op zijn naam.

Pascal Ackermann schreef de slotetappe van de Ronde van Spanje op zijn naam. Roglic had op de slotdag geen gevaar meer te duchten en kon zodoende in de laatste kilometers volop genieten van zijn triomf.

In de verder weinig enerverende etappe draaide het, zoals verwacht, uit op een massasprint. De finishfoto moest nauwkeurig bekeken worden om te kunnen bepalen wie de sprint tussen Ackermann en Sam Bennett gewonnen had, maar uiteindelijk trok de Duitse renner van Bora aan het langste eind.