Onderzoek: voor 1,1 miljard vrouwen stagneert of daalt gendergelijkheid

Wereldwijd wonen ruim 1,1 miljard vrouwen in een land waar de gendergelijkheid verslechtert of stagneert. Dat concluderen hulporganisaties in een jaarlijks rapport over gelijke rechten. Nederland scoort volgens de onderzoekers relatief goed, maar ook hier zou niet of nauwelijks sprake zijn van verbetering.

Voor de jaarlijkse SDG Gender Index zijn 139 landen met elkaar vergeleken. In bijna veertig procent van deze landen is de gendergelijkheid gedaald of gelijk gebleven; hier wonen bij elkaar ruim 1,1 miljard meisjes en vrouwen. Hierbij is de periode tussen 2019 en 2022 onderzocht.

Volgens het rapport wonen 850 miljoen vrouwen in een land waar de situatie als 'erg slecht' wordt gekwalificeerd. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met gedwongen zwangerschap en een verbod op onderwijs. Het gaat om 45 landen.

VN-doelstelling: gelijkheid in 2030

De onderzoekers vrezen voor een scenario waarin de gendergelijkheid er wereldwijd straks slechter voor staat dan voorheen. Volgens VN-doelstellingen moet in 2030 overal gelijkheid tussen vrouwen en mannen zijn bereikt. "Volgens de huidige trend wordt wereldwijde gendergelijkheid pas in de volgende eeuw bereikt", zeggen de onderzoekers.

Nederland is een van de 23 landen waar de situatie 'goed' is bevonden. Qua gelijke rechten staat Nederland wereldwijd op de zevende plek. De onderzoekers verwachten niet dat hier de komende zes jaar nog grote vooruitgang plaatsvindt. Voor vrouwen in Nederland is de gendergelijkheid min of meer al jaren hetzelfde gebleven.

Zwitserland, de nummer één, is de enige natie met de score 'erg goed'. Afghanistan is het land dat het slechtst scoort. Onder de Taliban hebben vrouwen en meisjes amper nog rechten, tot grote zorgen van mensenrechtenorganisaties.