Parijs vandaag: Valize jaagt op tweede goud, Van Zon strijdt om finaleplaats

Waar een medaille voor Van Zon zeker is - alleen de kleur nog niet - weten we dat er sowieso nog een gouden en zilveren medaille voor Nederland bij gaan komen vandaag. Dat komt omdat rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink tegenover elkaar staan in de finale van het quad-toernooi.

Een droomfinale tussen de nummer één en twee van de wereld en de winnaars van het dubbelgoud op woensdag.

Diede de Groot sloeg zich woensdag in het enkelspel naar de finale bij de vrouwen en had gehoopt daarin dubbelpartner Aniek van Koot te treffen. Van Koot verloor echter van de Japanse Yui Kamiji. Fijn voor Van Koot is wel dat ze vandaag kans op revanche krijgt, want Kamiji is samen met haar landgenote Manami Tanaka de tegenstander in de dubbelspelfinale.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de wedstrijden van Schröder/Vink, De Groot en Van Koot op woensdag.