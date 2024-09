Draper bereikt bij US Open voor het eerst halve finale grandslamtoernooi

De Engelse tennisser Jack Draper heeft voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi bereikt. In de kwartfinales van de US Open versloeg hij Alex de Minaur in drie sets: 6-3, 7-5, 6-2.

De 22-jarige Draper had in drie onderlinge partijen nog nooit gewonnen van de Australiër, maar in New York is hij goed op dreef. Dit toernooi stond hij nog geen set af, ook niet aan Botic van de Zandschulp.

De Minaur, nummer tien van de wereldranglijst, kende een andere aanloop. De 25-jarige tennisser bereikte de kwartfinales op Wimbledon, maar moest die laten schieten vanwege een blessure en speelde sindsdien geen toernooi meer.

Oude blessure

Op de US Open leek De Minaur nog hinder te ondervinden van de kwetsuur aan zijn heup, al bereikte hij wel voor de derde keer op rij de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

De Australiër bereikte echter nooit de halve finales van een grandslamtoernooi en ook nu lukte dat niet. Hij begon slecht aan de partij, verloor acht van de eerste negen punten en stond in rap tempo 2-0 achter.

Ook Draper (ATP-25) leverde zijn servicebeurt in, maar herpakte zich vervolgens goed en trok de eerste set naar zich toe: 6-3.